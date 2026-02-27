Versi Mobile
Versi Mobile
Promo
Promo
RTP
RTP
buku mimpi
Buku Mimpi
hubungi kami
Hubungi Kami
DAFTAR
Empire88
togel TOGEL
slot SLOT
live casino LIVE CASINO
sport SPORT
sabung ayam SABUNG AYAM
tembak ikan TEMBAK IKAN
virtual VIRTUAL
crash game CRASH GAME
TOGEL
wap
Tampilan WAP
Pasaran Tanggal Jam Tutup | Jam Buka Hasil
HONGKONG POOLS
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 22:45 | Buka: 23:00
8
9
6
4
SYDNEY POOLS
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 13:30 | Buka: 13:55
2
8
3
7
FLORIDA EVENING
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 09:30 | Buka: 09:45
9
3
3
6
GERMANY PLUS5
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 01:00 | Buka: 01:10
0
0
9
0
TEXAS DAY
(Senin Off)
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 01:15 | Buka: 01:27
5
7
2
6
FLORIDA MIDDAY
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 01:15 | Buka: 01:30
6
6
5
4
WASHINGTON DC MIDDAY
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 01:40 | Buka: 01:55
1
4
9
4
VIRGINIA DAY
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 01:40 | Buka: 02:00
0
0
0
0
NORTH CAROLINA DAY
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 02:45 | Buka: 03:00
3
7
4
7
OREGON 1
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 03:45 | Buka: 04:00
4
4
3
1
WEST VIRGINIA
(Senin Off)
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 06:40 | Buka: 06:58
9
2
9
7
OREGON 2
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 06:45 | Buka: 07:00
2
4
7
0
OREGON 3
( Setiap Hari )
Sabtu
28/02/2026 		Tutup: 09:45 | Buka: 10:00
3
9
4
9
KENTUCKY EVENING
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 10:45 | Buka: 11:00
0
9
4
3
NORTH CAROLINA EVENING
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 11:05 | Buka: 11:22
7
4
3
6
OREGON 4
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 12:45 | Buka: 13:00
2
7
5
2
BULLSEYE
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 11:50 | Buka: 12:10
4
9
2
1
MACAU SIANG
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 12:45 | Buka: 13:00
0
3
1
6
MACAU SORE
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 15:55 | Buka: 16:00
0
9
6
0
SINGAPORE
(Selasa, Jumat Off)
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 17:30 | Buka: 17:40
9
8
5
2
MAGNUM4D
(Senin, Selasa, Kamis, Jumat Off)
Rabu
25/02/2026 		Tutup: 18:10 | Buka: 18:40
0
9
1
3
JAKARTA
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 18:30 | Buka: 19:00
3
0
4
7
MACAU MALAM I
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 18:45 | Buka: 19:00
1
0
3
8
PCSO
(Minggu Off)
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 19:35 | Buka: 19:50
8
7
1
0
USA TOTO
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 20:45 | Buka: 21:00
8
0
7
0
MACAU MALAM II
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 21:55 | Buka: 22:00
3
0
5
7
MACAU MALAM III
( Setiap Hari )
Jumat
27/02/2026 		Tutup: 22:45 | Buka: 23:00
9
8
0
8
IDR
togel
Togel
Lebih Banyak Pasaran
  • HONGKONG POOLS
    HONGKONG POOLS
    ( Setiap Hari )
    Jumat
    27/02/2026
    8
    9
    6
    4
    Tutup: 22:45 | Buka: 23:00
  • SYDNEY POOLS
    ( Setiap Hari )
    Jumat
    27/02/2026
    2
    8
    3
    7
    Tutup: 13:30 | Buka: 13:55
  • FLORIDA EVENING
    ( Setiap Hari )
    Sabtu
    28/02/2026
    9
    3
    3
    6
    Tutup: 09:30 | Buka: 09:45
  • GERMANY PLUS5
    ( Setiap Hari )
    Sabtu
    28/02/2026
    0
    0
    9
    0
    Tutup: 01:00 | Buka: 01:10
slot
Slot
Lebih Banyak Game
  • slot
  • slot
  • slot
  • slot
  • slot
  • slot
  • slot
  • slot
live casino
Live Casino
Lebih Banyak Game
  • live casino
  • live casino
  • live casino
  • live casino
  • live casino
  • live casino
  • live casino
  • live casino
sport
Sport
Lebih Banyak Game
  • sport
  • sport
  • sport
  • sport
  • sport
sabung ayam
Sabung Ayam
Lebih Banyak Game
  • cock
tembak ikan
Tembak Ikan
Lebih Banyak Game
  • fish
  • fish
  • fish
  • fish
  • fish
  • fish
  • fish
  • fish
virtual
Virtual
Lebih Banyak Game
  • virtual
  • virtual
  • virtual
  • virtual
virtual
Crash Game
Lebih Banyak Game
  • virtual
  • virtual
Whatsapp 1
Empire88
OFFICIAL EMPIRE88
Bekerja sama dengan BANK :
Bekerja sama dengan PROVIDER :