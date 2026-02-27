|Pasaran
|Tanggal
|Jam Tutup | Jam Buka
|Hasil
|
HONGKONG POOLS
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 22:45 | Buka: 23:00
|
|
SYDNEY POOLS
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 13:30 | Buka: 13:55
|
|
FLORIDA EVENING
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 09:30 | Buka: 09:45
|
|
GERMANY PLUS5
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 01:00 | Buka: 01:10
|
|
TEXAS DAY
(Senin Off)
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 01:15 | Buka: 01:27
|
|
FLORIDA MIDDAY
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 01:15 | Buka: 01:30
|
|
WASHINGTON DC MIDDAY
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 01:40 | Buka: 01:55
|
|
VIRGINIA DAY
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 01:40 | Buka: 02:00
|
|
NORTH CAROLINA DAY
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 02:45 | Buka: 03:00
|
|
OREGON 1
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 03:45 | Buka: 04:00
|
|
WEST VIRGINIA
(Senin Off)
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 06:40 | Buka: 06:58
|
|
OREGON 2
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 06:45 | Buka: 07:00
|
|
OREGON 3
( Setiap Hari )
|
Sabtu
28/02/2026
|Tutup: 09:45 | Buka: 10:00
|
|
KENTUCKY EVENING
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 10:45 | Buka: 11:00
|
|
NORTH CAROLINA EVENING
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 11:05 | Buka: 11:22
|
|
OREGON 4
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 12:45 | Buka: 13:00
|
|
BULLSEYE
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 11:50 | Buka: 12:10
|
|
MACAU SIANG
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 12:45 | Buka: 13:00
|
|
MACAU SORE
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 15:55 | Buka: 16:00
|
|
SINGAPORE
(Selasa, Jumat Off)
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 17:30 | Buka: 17:40
|
|
MAGNUM4D
(Senin, Selasa, Kamis, Jumat Off)
|
Rabu
25/02/2026
|Tutup: 18:10 | Buka: 18:40
|
|
JAKARTA
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 18:30 | Buka: 19:00
|
|
MACAU MALAM I
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 18:45 | Buka: 19:00
|
|
PCSO
(Minggu Off)
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 19:35 | Buka: 19:50
|
|
USA TOTO
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 20:45 | Buka: 21:00
|
|
MACAU MALAM II
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 21:55 | Buka: 22:00
|
|
MACAU MALAM III
( Setiap Hari )
|
Jumat
27/02/2026
|Tutup: 22:45 | Buka: 23:00
|
|
8
|
9
|
6
|
4
|
2
|
8
|
3
|
7
|
9
|
3
|
3
|
6
|
0
|
0
|
9
|
0